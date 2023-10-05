Доходило до драк: Гундареву неспроста ненавидели многие женщины
За актрисой закрепилась не самая положительная репутация.
Наталья Гундарева считалась настоящей российской красавицей. Благодаря своей внешности она получала роли простых женщин со сложной судьбой и мастерски воплощала их. Ее талант ценили не только в театре, но и в кинематографе.
А ведь множество женщин откровенно ненавидели Гундареву. Дело доходило даже до открытых конфликтов и драк, ведь актриса могла позволить себе довольно наглое поведение.
Влюбчивая звезда часто оказывалась замешена в служебных романах. Она без сожалений разбивала чужие семьи, однако никак не могла обрести настоящее счастье. Ради нее бросили прежних избранниц Леонид Хейфец, Виктор Корешков и Сергей Насибов. Но ни с одним из этих мужчин актриса не осталась.
Точно так же «по головам» Гундарева строила не только личную жизнь, но и свою карьеру. В театре имени Маяковского она целеустремленно работала, добиваясь звания примы. А отобрать титул ей пришлось у Татьяны Дорониной.
«На одной из репетиций Наташа просто дала по физиономии Татьяне Васильевне, случилась рукопашная», — припомнила в программе «Далекие близкие» Татьяна Васильева.
После этого Гундарева фактически стала хозяйкой театра, вытеснив оттуда конкурентку. Поговаривают, что перед смертью артистка просила передать извинения бывшей коллеге.