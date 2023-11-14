Догилева в нем великолепна: этот душевный советский фильм зря перестали смотреть

Татьяна Догилева известна десятками ярких ролей и работой со множеством талантливых режиссеров. Зрители осыпали ее комплиментами за картины «Вокзал для двоих», «Не ходите, девки, замуж» и другие популярные ленты. При этом мало кто догадывался, с какого фильма началась карьера артистки.

Так, одной из первых работ Догилевой стала лирическая комедия «Безбилетная пассажирка». Фильм рассказывает историю девушки Нины, которая приезжает на работу маляром, где знакомится с Антоном (его роль исполнил Константин Кравинский). Молодым людям далеко не сразу удается найти общий язык, но со временем их дружба перестает в нечто большее.

Зрители были в восторге от трогательного фильма. Они расхваливали трогательную историю о больших мечтах и надеждах. Особенно публика оценила еще молодую и многообещающую Догилеву, которая с первых минут поражала своим талантом.

Со временем же фильм перестали транслировать по телевидению. И в последние годы его невозможно встретить на российских каналах.