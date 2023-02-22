Догадаться тяжело: вы не поверите, кому из знаменитостей принадлежит это детское фото

В мальчике в черных шортиках и гетрах сложно узнать фронтмена группы «Звери», автора хитов «Для тебя», «Просто такая сильная любовь» и «Дожди-пистолеты». Его страстная манера исполнения взволновала не одно поколение девчонок в начале нулевых, но на сцене певец оказался не сразу.

Детство Роман Билык (настоящая фамилия артиста) провел в Таганроге. Однако теплые чувства к малой родине он не испытывает. В беседе с журналом GQ он признавался: «Таганрог — это не тот город, где хочется бывать. Это болото. В 2008-м я хотел подарить жителям концерт в честь 150-летия рождения Чехова — мне отказали. Я разочаровался в городе». Впрочем, с годами обида прошла, и не так давно он все-таки побывал на родине и даже зашел в подъезд своего дома.

Музыкой артист начал интересоваться с 9-го класса. В Москву с намерением «всех порвать» он приехал с 700 рублями. Первое время ночевал на стройках и работал отделочником в Музее Церетели. Однажды его чуть не зарезали, когда он пытался отбить у шпаны бездомного бедолагу.

Первую запись, песню «Для тебя», Роман принес на MTV в 2002 году, где его заметил продюсер «Нашествия» Михаил Козырев. С тех пор артист записал более 15 альбомов, пробовал себя в актерстве, писательстве и фотографии. Музыкант по-прежнему гастролирует по России и, по его собственным признаниям, ощущает себя на 27 лет.