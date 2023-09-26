Догадаться было несложно: Алсу раскрыла правду о сыне, лицо которого она скрывает

Алсу вот уже много лет успешно совмещает музыкальную карьеру с замужеством и материнством. 40-летняя исполнительница воспитывает троих детей: дочерей Сафину и Микеллу и сына Рафаэля. Если девочки то и дело мелькают в профиле знаменитой мамы, то единственного наследника звезда предпочитает скрывать от публики.

О жизни 7-летнего Рафаэля поклонникам оставалось только догадываться. Однако завесу тайны приоткрыла сама Алсу в интервью порталу Woman. Финалистка конкурса «Евровидение» поведала об увлечениях своего сына и его перспективах на будущее.

Оказывается, Рафаэль увлекается музыкой. Ребенок отличается развитым музыкальным слухом. В столь нежном возрасте малыш уже хорошо играет на фортепиано и обожает петь. Правда, мама не спешит делать выводы о будущей профессии Рафаэля, ведь все еще может поменяться.