Додуматься могли только в СССР: что не так с «гениальным планом» Шефа в «Бриллиантовой руке»

Легендарная «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая вышла ровно полвека назад. Эта комедия о горе-контрабандистах ужа давно стала классикой и заняла почетное место в золотой коллекции кино. Но не все так безупречно с той вселенной, которую создал Гайдай.

Леонид Иович был потрясающим сатириком. В «Бриллиантовой руке» он остался верен себя и мастерски высмеял общество того времени. В частности, план всесильного Шефа, который символизировал советскую преступность. Его посыл был изначально абсурден: зачем ввозить драгоценности в СССР, ведь все настоящие жулики пытались их вывезти за границу? Во втором случае Шеф мог распоряжаться миллионами, но благодаря своему «гениальному плану» ему светило лишь 20% от общей стоимости.

Получается, все события «Бриллиантовой руки» происходят в вымышленном Гайдаем мире, таком альтернативном СССР 1969 года, где все глупости возведены в абсолют. И это не единственный скрытый смысл комедии.

Отдельного внимания заслуживает лощеный красавец Геша Козодоев. Любопытна его религиозность: он носит крест, видит «святого мальчика». Есть версия, что через Гешу Гайдай высмеивал молодежь того времени и творческую интеллигенцию с их модой на атрибуты веры.