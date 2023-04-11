Дочке-школьнице приходится работать: ахнете, узнав, как сейчас живет скандальный актер Панин

Около двух лет назад Алексей Панин решил оставить Россию и переехать в Испанию. Артист вместе со своей дочерью Анной обосновался на берегу Средиземного моря и был уверен, что будет возвращаться на родину на заработки, однако его мечтам не суждено было сбыться.

Как признался сам артист, ему не поступают предложения от российских коллег. Испанцы же не интересуются им как артистом, ведь он пока не выучил язык.

Поэтому Панину приходится экономить на всем, а не так давно он даже выставил на продажу московскую квартиру.

При этом денег у знаменитости осталось так мало, что его 15-летняя дочь вынуждена работать. Анна, как рассказал артист в YouTube-проекте EspanaTour, устроилась официанткой и вносит посильный вклад в жизнь их семьи. Сам Панин пока работает в театральной студии своего друга, где учит всех актерскому мастерству, но его зарплаты едва хватает на обычную жизнь.