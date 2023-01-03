Дочка президента бросила все ради простого россиянина: вот как он выглядит

Наследница президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Алия шокировала публику своим неожиданным выбором. В 20 лет она отправилась в ЗАГС, чтобы связать себя узами брака с обычным программистом из Санкт-Петербурга.

В Северную столицу Алия переехала, чтобы скрыться от пристального внимания СМИ у себя на родине. На новом месте жительства она старалась не рассказывать, из какой семьи происходит, а однажды у нее завязалась переписка с неким Костей, который высоко оценил ее картины. Спустя время у новых знакомых начался роман, а через год после знакомства Костя узнал, что на самом деле встречается с дочерью президента.

Семья Алии сразу же приняла ее выбор, и спустя некоторое время молодые отправились в ЗАГС. Свадьбу молодожены предпочли тихую, а о своих отношениях не рассказывали до церемонии, чтобы не столкнуться с критикой соотечественников.

Сегодня Алия и Костя воспитывают двоих детей и наслаждаются семейной жизнью. Избранник дочери президента работает программистом и поддерживает жену во всех начинаниях, а Алия не только занята наследниками, но и проводит социально значимую работу, а также продает картины и организует выставки. Помимо этого, она активно ведет страницы в социальных сетях, где можно увидеть и фотографии ее близких, и картины.