«Дочка Горбунковых» снялась еще в одном фильме: эта роль стала фатальной

Комедия «Бриллиантовая рука» стала дебютом для юной Саши Лисютиной. В фильме Леонида Гайдая она сыграла очаровательную дочку Горбунковых и сразу же полюбилась зрителям. Однако актрисой Лисютина так и не стала.

После первой успешной роли Александре прочили грандиозную карьеру. Но девочка никогда не грезила о свете софитов и о театральных подмостках. Лисютина жила обычной жизнью, училась в школе и планировала свое будущее, связанное с медициной.

Александра отучилась на стоматолога в одном из московских вузов. После его окончания девушка устроилась в клинику и стала образцовым дантистом. Пациенты приходили на прием специально к Лисютиной, ведь они были наслышаны о ее профессионализме.

Однако после 40 лет у Александры начались проблемы со здоровьем. У нее обнаружили психическое заболевание, которое стремительно прогрессировало. В 47 лет Лисютиной не стало.

Накануне своей гибели Александра снялась в документальной картине «Звездочки любимых фильмов» — эта фатальная роль стала второй и последней в ее жизни. Лента вышла уже через год после смерти Лисютиной. Во время съемок Александра выглядела хорошо и старалась держаться, однако ее дни уже были сочтены.