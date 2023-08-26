Дочерью Догилевой оказалась известная актриса: смотреть на ее болезненную худобу — то еще испытание

Дочь Татьяна Дягилевой Екатерина решила пойти по стопам матери. Девушка стала актрисой и уже исполнила немало заметных ролей, но ее имя в титрах не найти. Молодая артистка строит собственную карьеру, поэтому снимается исключительно под псевдонимом.

Екатерина окончила Академию драматического искусства в США и дополнительные курсы в Кембридже. Она справедливо постановила, что одна артистка Дягилева в этой стране уже есть, поэтому взяла себе псевдоним Ланн.

Долгое время Екатерина боролось с тяжелой болезнью — расстройством пищевого поведения. Сначала она отказывалась от еды, из-за чего похудела до 40 килограммов. Затем начала избавляться от съеденного. Когда актриса потеряла способность есть, она обратилась в институт питания. После курса лечения ей удалось справиться с расстройством. Сегодня Ланн выглядит отлично и успешно снимается во многих сериалах.