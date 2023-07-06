Дочерям Кудасова из «Бандитского Петербурга» повезло: пошли не в отца

Евгений Сидихин прославился благодаря боевикам и криминальным драмам. В культовом «Бандитском Петербурге» колоритный актер сыграл майора, а затем полковника Кудасова. Его брутальный типаж идеально подошел для этого бесстрашного героя.

Сидихин всегда нравился женщинам. Его мужественная фигура, волевое лицо, крупные черты сводили с ума поклонниц. Но Евгений всегда был верен своей жене Татьяне Борковской, с которой он вместе уже больше 35 лет.

Супруги вырастили трех дочерей. Двум из них повезло с генетикой — они пошли не в отца. Девушки не унаследовали от Сидихина его брутальные черты, а выросли женственными красавицами.

Средняя, Аглая, активно ведет соцсети и часто делится своими фото. Она статная голубоглазая блондинка, которая может покорить любого мужчину. Недавно Сидихина вышла замуж за финансового аналитика Владислава.

Младшую зовут Анфиса. Ей всего 16 лет, и по красоте она ничуть не уступает Аглае. У девушки длинные светлые волосы и миловидные черты лица. Анфиса изучает иностранные языки и проявляет интерес к актерству.