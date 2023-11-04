Дочери Якуниной выросли и стали еще больше похожи на Аверина: посудите сами

Благодаря сериалу «Склифосовский» Анна Якунина стала одной из наиболее востребованных российских артисток. Более 10 лет актриса играет Нину Дубровскую, работницу регистратуры в больнице. У звезды сложились тесные отношения со многими коллегами по съемочной площадке. Фанаты картины уверены, что у Якуниной роман с Максимом Авериным, которого блондинка видит куда чаще собственного мужа.

Артисты уверяют, что они просто друзья, но фанаты не верят их словам. Многие с подозрением смотрят на дочерей актрисы — Анастасию и Марию. Интернет-сыщики уверены, что девушки невероятно похожи на Аверина. Некоторые не стесняются открыто заявлять, что именно он является отцом красавиц.