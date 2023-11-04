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Дочери Якуниной выросли и стали еще больше похожи на Аверина: посудите сами

4 ноября 2023 17:15
Дочери Якуниной выросли и стали еще больше похожи на Аверина: посудите сами

У поклонников не осталось никаких сомнений.

Благодаря сериалу «Склифосовский» Анна Якунина стала одной из наиболее востребованных российских артисток. Более 10 лет актриса играет Нину Дубровскую, работницу регистратуры в больнице. У звезды сложились тесные отношения со многими коллегами по съемочной площадке. Фанаты картины уверены, что у Якуниной роман с Максимом Авериным, которого блондинка видит куда чаще собственного мужа.

Артисты уверяют, что они просто друзья, но фанаты не верят их словам. Многие с подозрением смотрят на дочерей актрисы — Анастасию и Марию. Интернет-сыщики уверены, что девушки невероятно похожи на Аверина. Некоторые не стесняются открыто заявлять, что именно он является отцом красавиц.

Дочери Якуниной выросли и стали еще больше похожи на Аверина: посудите сами

«Девочки — копии Максима», «Носики и ушки от Аверина», «Анна, хватит скрывать от поклонников правду. Признайтесь, что дочери от партнера по сериалу», — делятся мнениями пользователи социальных сетей.

Фото: Кадры из сериала «Склифосовский», соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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