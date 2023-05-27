Дочери Владимира Стеклова не повезло с отцом: убедитесь сами, взглянув на ее фото

Ей сочувствовали с детских лет.

Владимир Стеклов остается одним из самых харизматичных актеров страны. Его дочь Агриппина пошла по его стопам и посвятила свою жизнь кино и театру.

На счету 50-летней Стекловой роли в картинах «Географ глобус пропил», «Жила-была одна баба», «Мелкий бес» и во многих других фильмах. Режиссеры охотно приглашают Агриппину в свои проекты, ведь она не только обладает талантом, но и ярким типажом.

Свою колоритную внешность Стеклова унаследовала от отца. Правда, это нельзя назвать выигрышем в генетическую лотерею. Владимир Стеклов обладает специфическими чертами: маленькие белесые глаза, большой нос, резкий подбородок.

Все это он передал Агриппине.

Когда актриса была совсем юной, ей сочувствовали друзья отца. Они видели, что она растет его точной копией и говорили: «Бедная, бедная девочка». Стекловой повезло лишь в одном: природа наградила ее копной роскошных рыжих волос. Эта особенность скрасила ее грубые черты лица, доставшиеся от отца.