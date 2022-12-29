Дочери остается только завидовать: посмотрите, какой выросла внучка Михаила Боярского

Имя Елизаветы Боярской, дочери известного актера и музыканта Михаила Боярского, часто мелькает в Сети. Звездная наследница пошла по стопам своего отца и часто появляется на съемочных площадках и на театральной сцене. Однако теперь о себе заявила еще одна родственница «мушкетера».

Сын прославленного артиста Сергей подарил ему внучку — Екатерину. Многие поклонники были удивлены, увидев 23-летнюю красавицу-блондинку в социальных сетях, решившую развивать сольную карьеру.

Дочери Боярского остается только завидовать его внучке. Если Елизавету то и дело критикуют за отталкивающую внешность, из-за которой она часто играет злодеек, то Екатерина поражает публику своим очарованием. Кроме того, у нее есть то, о чем звезде фильма «Ирония судьбы. Продолжение» остается только мечтать.

В отличие от супруги Максима Матвеева, Екатерина может похвастаться невероятно пышными и соблазнительными формами. При этом грудь звездной наследницы не результат работы пластического хирурга, а подарок природы, что особенно восхищает пользователей Сети.