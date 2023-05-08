Дочери Фокса из сериала «Место встречи изменить нельзя» 18 лет: вот как она выглядит сейчас

Личная жизнь Александра Белявского была полна на события. Актер похоронил двоих сыновей, ушел от жены, постаравшись сохранить с ней и с их общей дочерью хорошие отношения. Снова женился и, когда ему уже перевалило за 70, снова стал отцом. На свет появилась вторая наследница артиста — Александра.

Фокс из сериала «Место встречи изменить нельзя» скончался, когда его младшей дочери было девять лет. Чем старше она становилась, тем сильнее проявлялись ее красота и талант. Александра изъявила желание пойти по стопам отца и начала посещать театральную школу. Однако год назад на нее обрушилась новая беда — после продолжительной борьбы с онкологией скончалась ее мать Людмила Тихоновна.

Несмотря на страшную трагедию, Белявская продолжает планомерно идти к своей цели — сегодня она проходит обучение в Театральном институте имени Щукина. Живет она в семье младшего брата своего отца — Анатолия. Стоит отметить, что в свои 18 лет Александра может похвастаться весьма эффектной внешностью. У нее стройная фигура, длинные волосы и пронзительный взгляд, что заставляет мужчин оборачиваться ей вслед.