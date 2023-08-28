Дочь звезды «Руки вверх!» стала актрисой: народ в восторге от этой красавицы (фото)

Ника Жукова подает большие надежды в российском кинематографе. Фильмография старшей дочери солиста «Руки Вверх!» стремительно пополняется. На днях состоялась закрытая премьера нового проекта с ее участием.

В ленте «Чижик-Пыжик возвращается» у юной звезды экрана эпизодическая роль. Ника воплотила начинающего блогера. Съемки проходили в Питере. В Северную столицу 14-летняя школьница отправилась одна, поэтому сильно волновалась, но все прошло благополучно.

Жуков одобряет творческие порывы дочери и во всем ее поддерживает. Как пишет «СтарХит», девочка показывает свое мастерство не только на съемочной площадке, но и на театральной сцене. А поскольку талантливый человек талантлив во всем, Ника еще поет и танцует.

Публика в восторге от наследницы музыканта. В том, что ее карьера сложится, почти никто не сомневается. Начинающая артистка пленяет народ своей красотой, а привлекательная внешность уже половина успеха.