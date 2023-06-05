Дочь звезды «Ментовских войн» выросла копией матери: обомлеете, когда ее увидите

Янина Соколовская полюбилась российским зрителям после роли Елизаветы Орловой в криминальном телесериале «Ментовские войны». К обворожительной красавице сразу было приковано внимание сотен тысяч мужчин. Однако свое сердце актриса отдала коллеге Александру Устюгову.

В браке родилась чудесная дочь Евгения, которая с самого детства появлялась в кадре вместе с мамой и папой. Звездная пара все же развелась, но каждому из них удалось сохранить теплые отношения с наследницей.

Девочка унаследовала от родителей любовь к актерскому мастерству, а также прекрасный музыкальный слух и сильный голос. Но привлекательная внешность досталась ей от звездной матери. У Евгении темно-каштановые локоны, похожая форма носа и большие карие глаза. Сегодня в фильмографии талантливой артистки всего лишь 6 проектов. Но природный талант и известная фамилия точно помогут красавице достичь невероятных успехов в карьере.