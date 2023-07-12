Дочь звезды кинохита «Старики-разбойники» стала актрисой: вы видели ее сотни раз

Актерские династии не редкость, но Валентина Талызина никогда не ждала, что дочь пойдет по ее стопам. Когда Ксения была маленькой, она изучала иностранные языки и собиралась поступать на переводчика. Но гены оказались сильнее планов — девушку потянуло на сцену.

Еще в детстве она сыграла свою первую роль — появилась в одном из эпизодов картины «Афоня». Но девочку даже не указали в титрах. После школы Ксения решила поступить в ГИТИС и на первом курсе получила свою первую «взрослую» роль, хотя и небольшую. Девушка появилась в фильме «Николай Вавилов».

Сегодня Ксения Хаирова активно снимается в сериалах и фильмах, а также выступает на театральной сцене. Решив строить собственную карьеру, девушка взяла фамилию мужа — Хаирова. Это избавило ее от многих трудностей, в том числе от обвинений в пиаре на маминой славе.

Актриса признается, что тяжелее всего для нее всегда была критика звездной мамы. Та не стеснялась в выражениях и разносила неудачные роли дочери.