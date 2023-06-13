Дочь звезды Голливуда переполошила народ: выглядит старше матери (фото)

Звезда «Города грехов» Джессика Альба недавно отметила свое 41-летие. Актриса до сих пор выглядит роскошно, словно ей по-прежнему 25. А вот дочь Альбы не может похвастаться моложавой внешностью, хотя ей всего 15 лет.

Джессика — многодетная мама, которая воспитывает двух дочерей и сына. Недавно Альба поздравила свою старую наследницу с днем рождения в соцсетях. 15-летняя Онор Мари Уоррен ошарашила фанатов голливудской звезды, ведь девушка выглядит старше своей матери. У нее брутальное лицо и крупные черты, которые она подчеркивает неудачным макияжем. На вид ей лет 30.

Подписчики Альбы не скрыли своего изумления, увидев Онор. Вот что они написали под поздравительным постом: «Ей не нужно так ярко краситься», «Джессика выглядит моложе дочери», «Вы как сестры».

Девушка родилась в браке Альбы с Кэшем Уорреном. Первые снимки дочери были опубликованы в одном крупном издании, и Джессика получила за эту сделку 1,5 млн долларов. Через три года в ее семье родилась вторая девочка Хэвен, а еще через шесть лет — сын Хэйес.