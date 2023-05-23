Дочь звезды «Девчат» стала даже известней матери, но вы не догадываетесь об их родстве

Инна Маркова скрывала свою дочь не только от родного отца, но и от общественности. Поэтому мало кто знает о кровном родстве Натальи Бондарчук и звезды «Девчат». У Бондарчук было беззаботное детство, полное счастья. Разделил жизнь на до и после, как и у многих, уход отца из семьи. Малышка решила, что Сергей Бондарчук их предал, бросил и восприняла случившееся не как тривиальный развод родителей, а как личную трагедию, с которой многие годы не могла справиться.

Масла в огонь подливала и мать, которая запрещала встречи Бондарчука с дочерью. Мотивировала свое решение актриса тем, что обрывочное общение лишь навредит дочке. Однако куда более сильную травму Наташе наносили вопросы зевак. Все хотели знать, где ее знаменитый папа, почему он стал жить с другой тетей, бросив ее знаменитую маму.

Долгих и томительных пять лет Бондарчук-младшая плакала в подушку, пока у нее наконец-то не появилась возможность встречаться с отцом, с именем которого ее ассоциируют по сей день. Это очень обижало ее мать Инну Макарову. Возможно, поэтому всю жизнь актриса избегала упоминаний о кровном родстве с семьей Бондарчуков.