Дочь Заворотнюк слила в Сеть фото подросшей малышки: смотреть без умиления невозможно

Незадолго до тяжелой болезни актриса Анастасия Заворотнюк родила дочь. Маленькую Милу Чернышеву показали журналистам только в очень юном возрасте и с тех пор скрывают от публики так же, как саму актрису. Семья тяжело переживает трагедию и не хочет добавлять малышке стресса от общения с журналистами.

Поэтому подписчиков так заинтересовало фото, которое выложила на своей страничке старшая дочь Анастасии Анна Заворотнюк. В кадре у киоска с мороженым стоит маленькая светловолосая девочка. Малышка запечатлена со спины, поэтому подписчики предположили, что Аня поделилась снимком маленькой сестренки. От такого милого и трогательного фото поклонники знаменитой семьи пришли в восторг.

Правда оказалась немного разочаровывающей: никаких родственных связей с девочкой на фото у Анны нет. На снимке запечатлена дочь ее подруги. Как выглядит младшая дочь Анастасии Заворотнюк, все еще остается для публики загадкой.