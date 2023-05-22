Дочь затмила Лоренцу из «Формулы любви»: только взгляните, какой она стала

Карьера Елены Аминовой в кино, в отличие от театра, первое время складывалась не совсем успешно. Актрисе часто отказывали, и вскоре она перестала ходить на пробы. Но после съемок в мелодраме «Формула любви» жизнь красавицы изменилась.

Роль Лоренцы прославила артистку и подарила ей возможность регулярно появляться на больших экранах. Режиссеры с радостью звали красавицу в свои проекты, где она играла иностранок или роковых женщин. Но в реальности Елена Анатольевна была любящей супругой и матерью.

В браке с кинооператором Юрием Любшиным у актрисы родилась дочь Дарья. Девочка с самого детства проявляла интерес к съемкам и в итоге пошла по стопам родителей. К тому же она выиграла в генетическую лотерею и унаследовала от матери яркую внешность. У девушки голубые глаза, четкий овал лица и нос с небольшой горбинкой. Сегодня она уже затмила свою знаменитую родительницу, хотя и нечасто появляется на больших экранах.