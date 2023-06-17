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Дочь Задорнова родила за границей: народ в восторге от трогательного фото

17 июня 2023 09:00
Дочь Задорнова родила за границей: народ в восторге от трогательного фото

Наследница юмориста принимает поздравления.

Дочь Михаила Задорнова Елена в начале мая намекнула на скорое пополнение в своей семье. И вот наконец свершилось: 33-летняя наследница ныне покойного артиста стала дважды мамой.

В социальных сетях Елена обнародовала трогательную фотографию с мужем, уроженцем Ливана, Али Тартузи. Возлюбленные с нежностью смотрят друг на друга, стоя возле коляски с новорожденным. Народ остался в восторге от милого кадра — поклонники поздравили пару с прибавлением. Многие отметили, что сатирик был бы невероятно рад появлению внука или внучки.

К слову, роды Елены прошли за границей. Вот уже несколько лет она живет на Мальте вместе со своим мужем. Для супружеской пары это уже второй ребенок — его пол наследница Задорнова предпочла пока не раскрывать. Также возлюбленные воспитывают дочь, имя которой пожелали сохранить в тайне.

Дочь Задорнова родила за границей: народ в восторге от трогательного фото
Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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