Дочь Задорнова перестала скрывать мужа-иностранца: понравится далеко не всем
Поклонники осудили выбор звездной наследницы.
Единственная дочь Михаила Задорнова Елена предпочитает избегать повышенного внимания к своей персоне. Тем не менее она держит поклонников в курсе главных событий личной жизни.
Ранее звездная наследница была замужем за Игорем Скрипко, который поражал всех своим сходством с ныне покойным юмористом. Этот брак распался, но Елена в одиночестве не осталась. На Мальте она нашла себе нового избранника.
Им стал уроженем Ливана по имени Али Тартузи. По профессии он моряк. К тому же обладает довольно колоритной внешностью, которая понравится далеко не всем.
В соцсетях Елена опубликовала совместный кадр с мужем-иностранцем, тем самым прекратила скрывать его от широкой общественности. Интернет-пользователи не спешат радоваться за дочь комика и вовсю критикуют ее выбор.
«Как был бы рад Михаил Задорнов», «А мне ваш муж совсем не нравится, хотя вы с ним похожи», — гласят комментарии в Сети.