Дочь Задорнова перестала скрывать мужа-иностранца: понравится далеко не всем

Единственная дочь Михаила Задорнова Елена предпочитает избегать повышенного внимания к своей персоне. Тем не менее она держит поклонников в курсе главных событий личной жизни.

Ранее звездная наследница была замужем за Игорем Скрипко, который поражал всех своим сходством с ныне покойным юмористом. Этот брак распался, но Елена в одиночестве не осталась. На Мальте она нашла себе нового избранника.

Им стал уроженем Ливана по имени Али Тартузи. По профессии он моряк. К тому же обладает довольно колоритной внешностью, которая понравится далеко не всем.

В соцсетях Елена опубликовала совместный кадр с мужем-иностранцем, тем самым прекратила скрывать его от широкой общественности. Интернет-пользователи не спешат радоваться за дочь комика и вовсю критикуют ее выбор.