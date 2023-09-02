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Дочь забеременела от турка: в жизни Долиной большие перемены

2 сентября 2023 13:45
Дочь забеременела от турка: в жизни Долиной большие перемены

Артистка рассказала о новых переживаниях.

Ларисе Долиной в скором времени исполнится 68 лет. Казалось бы, за свою жизнь она пережила многое и вряд ли столкнется с новым опытом. Но этим летом артистке пришлось узнать, что чувствует мать, дочь которой связалась с турецким мошенником и принесла неожиданное прибавление в семью.

К счастью, все это Лариса Александровна пережила не в реальной жизни, а во время съемок в новой романтической комедии. Фильм Марии Агранович получил название «Блеск», его только что закончили снимать в Турции. Главную роль в картине сыграла Александра Бортич, а Долиной предложили воплотить на экране мать героини.

Певица рассказала, что попробовать себя в новом амплуа было очень интересно. Ранее исполнительница уже появлялась в кадре, но обычно ее приглашали в проекты, где нужно было петь. По словам артистки, персонаж очень похож на нее характером, поэтому вжиться в образ не составило труда.

Дочь забеременела от турка: в жизни Долиной большие перемены
Фото: Legion-Media, кадр YouTube «Иви»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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