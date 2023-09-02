Дочь забеременела от турка: в жизни Долиной большие перемены

Ларисе Долиной в скором времени исполнится 68 лет. Казалось бы, за свою жизнь она пережила многое и вряд ли столкнется с новым опытом. Но этим летом артистке пришлось узнать, что чувствует мать, дочь которой связалась с турецким мошенником и принесла неожиданное прибавление в семью.

К счастью, все это Лариса Александровна пережила не в реальной жизни, а во время съемок в новой романтической комедии. Фильм Марии Агранович получил название «Блеск», его только что закончили снимать в Турции. Главную роль в картине сыграла Александра Бортич, а Долиной предложили воплотить на экране мать героини.

Певица рассказала, что попробовать себя в новом амплуа было очень интересно. Ранее исполнительница уже появлялась в кадре, но обычно ее приглашали в проекты, где нужно было петь. По словам артистки, персонаж очень похож на нее характером, поэтому вжиться в образ не составило труда.