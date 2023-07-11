Дочь Юрия Стоянова выросла настоящей красавицей: редкое фото

Юрий Стоянов — многодетный отец, у него трое взрослых детей и две падчерицы. Младшая дочь Екатерина родилась в 2003 году, когда артисту было уже 46 лет. С самого рождения он был рядом с дочкой и даже присутствовал на родах.

В своей наследнице Стоянов души не чает, но всегда боялся, что Катя решит продолжить династию. Когда малышка подросла, она стала очень похожа на маму, но от отца унаследовала артистизм и склонность к «кривляниям», как называл это сам Стоянов.

Юрий Николаевич считал, что профессия актрисы не походит Екатерине, слишком независимой и порядочной. Когда Катя выбирала будущую профессию, она сразу сказала, что хочет пойти туда, где отец ей помочь не сможет.

Отец всегда оберегал свою младшую дочь от публичности, поэтому ее фото в Сети не так много. Но на редких кадрах видно: Екатерина Стоянова выросла настоящей красавицей. Она действительно очень похожа на мать, хотя в ее лице можно найти и черты звездного отца.