Дочь врага народа выступала в тюрьмах: горькая участь Жени из «Тимура и его команды»

Судьба Екатерины Деревщиковой с самого начала преподносила ей трудные испытания. Уже в 5 лет ее отца, работающего в Турции дипломатом, пригласили в столицу, а позже отправили в ссылку на Соловки, где мужчина и скончался. Девочке и ее матери чудом удалось избежать репрессий, однако от клейма «членов семьи изменника Родины» было не так просто избавиться.

Эту ситуацию изменила лишь слава, обрушившаяся на молодую актрису после премьеры фильма «Тимур и его команда». В ленте она сыграла Женю Александрову и покорила сердца советских зрителей.

Кроме популярности девушка обрела любящего мужа. Им стал режиссер Игорь Земгано, которого позже назначили руководителем театра оперетты. Со временем такая должность изменила супруга в худшую сторону, и Екатерина подала на развод. Вернувшись в Москву, она поняла, что за 10 лет отсутствия о ней уже забыли. Женщине приходилось соглашаться на любую работу. Она даже выступала в тюрьмах и больницах, чтобы хоть как-то свести концы с концами.