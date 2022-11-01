Дочь Валюхи из «Сватов» отказывается от интервью не просто так: дело в матери

Татьяна Кравченко стала известна зрителям после роли Валюхи в сериале «Сваты». И немногие из них знают, что она востребованная актриса, зарекомендовавшая себя на сцене театра «Ленком» и в антрепризах. А ее фильмография насчитывает еще 130 проектов кроме народного сериала.

Карьеру Кравченко всегда предпочитала личной жизни. Тем более что счастье в браке она так и не нашла. Первым супругом актрисы стал художник Владимир Лавинский. Вторым мужем был продюсер Дмитрий Гербачевский, от которого Кравченко родила дочь Анну.

Сейчас молодой женщине уже 36 лет. Она закончила Национальный институт моды, выбрав профессию в сфере творчества. Однако сцена ее никогда не привлекала. Более того, Анна принципиально стремилась остаться в тени, избегая той популярности, какая была у ее матери. Гербачевская не появлялась на светских мероприятиях и отказывалась от интервью. А в Сети можно встретить всего один совместный снимок Кравченко и взрослой дочери.