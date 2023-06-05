Дочь Валерия Сюткина выросла красавицей: мужчины не оценят только одно

Наследники Валерия Сюткина — это одни из самых бесконфликтных звездных детей. Они редко становятся участниками громких скандалов и стараются не порочить фамилию известного отца. Но больше всех внимание публики привлекает младшая дочь исполнителя.

Виола не пошла по стопам родителя, но все же стала его главной гордостью. Девушка работает продюсером в одной из театральных трупп Москвы. Она с легкостью организовывает мероприятия и проводит репетиции. А время от времени посещает спектакли других творческих коллективов.

К тому же дочь Сюткина обладает всеми внешними данными для того, чтобы в один день выйти на сцену в качестве актрисы. У нее выразительные голубые глаза, острый подбородок и аккуратный носик. Такая очаровательная красавица свела бы любого мужчину с ума, если бы не одно но. 26-летняя Виола живет вместе с родителями. Девушку абсолютно устраивает такое положение дел, и она не планирует переезжать в отдельную квартиру.