«Дочь» увела у нее мужа: главную сказочницу СССР постигла горькая участь

Предательство по отношению к себе знаменитая актриса простить так и не смогла.

Актриса Анастасия Зуева за свою жизнь сыграла десятки ярких ролей в театре и кино, заслужила звание народной артистки СССР и уважение коллег по сцене и съемочной площадке. Но для миллионов россиян она навсегда осталась бабушкой-сказительницей из киносказок легендарного Александра Роу: «Морозко», «Огонь, вода и медные трубы», «Золотые рога».

В отличие от успешной карьеры, в личной жизни Анастасии Платоновны все было далеко не так безоблачно. Еще в начале 30-х годов актриса привела в дом девушку, которую встретила около гостиницы «Москва». Ее она воспитывала в качестве приемной дочери. К сожалению, в какой-то момент актрисе отплатили черной неблагодарностью: воспитанница увела из семьи мужа артистки — известного театрального композитора Виктора Оранского.

Через несколько лет, когда началась Великая Отечественная война, Оранский вновь появился в дверях дома Зуевой, к тому же еще и с ребенком на руках: бывшая возлюбленная бросила их и ушла к очередному воздыхателю. Анастасия Платоновна приютила их у себя и помогла пережить трудные военные годы.

О возобновлении отношений с экс-супругом, естественно, уже не могло быть и речи, ведь предательство Зуева простить не могла. Тем не менее, когда в 1986 году Анастасии Платоновны не стало, похоронили ее именно рядом с Виктором Оранским.