Дочь Успенской публично отчитали за дело, пока звездная мать молча хлопала глазами

Любовь Успенская помогает своей единственной и любимой дочери покорить отечественный шоу-бизнес. Но пока музыкальный Олимп не хочет поддаваться звездной наследнице. Недавний выход Татьяны Плаксиной на сцену обернулся неприятными последствиями.

Королева шансона вместе с начинающей артисткой засветилась в шоу «Две звезды. Отцы и дети». Номер матери и дочери впечатлил далеко не всех. Например, Марина Зудина публично отчитала Плаксину, пока Успенская молча хлопала глазами.

Вдова Олега Табакова, оказавшаяся в жюри проекта, заметила, что Татьяне есть чему поучиться у своей звездной матери. Актриса акцентировала внимание на пластике Плаксиной, которая, по ее мнению, оставляет желать лучшего.

«Можно было доработать»,

— категорично заявила Зудина, спустив молодую исполнительницу с небес на землю.