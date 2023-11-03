Дочь Успенской появилась на сцене в наряде, который годится для выхода на «панель»: люди в шоке
Звездная наследница перешла все границы.
Любовь Успенская построила головокружительную карьеру. Увы, между постоянными съемками и гастролями певица редко уделяла внимание единственной дочери Татьяне Плаксиной. Отношения в семье нельзя было назвать эталонными. Но, преодолев подростковый бунт, барышня решила взяться за ум и заняться своей музыкальной карьерой.
Плаксина активно участвует в телешоу вместе с родительницей, а также регулярно выступает перед публикой. Недавний выход исполнительницы на сцену активно обсуждали в Сети. Татьяна выбрала откровенное черное мини-платье с декольте до пупа, чем разозлила хейтеров.
«Что дочь, что мать — стыдоба», «Зрителям видно все, что обычно показывают мужу в спальне», «Постыдилась бы», «Голоса нет, внешности нет. Только и может, что обнажаться», — прокомментировали кадры разгневанные юзеры.