Дочь Успенской потрясла народ выступлением: такого от нее не ожидала даже родная мать
Певица превзошла саму себя.
Татьяна Плаксина смогла, наконец, растопить сердца слушателей. Дочь Татьяны Успенской начала строить сольную карьеру и постоянно становилась жертвой травли. Но все изменило одно выступление.
Прежде наследницу королевы шансона критиковали за отсутствие вокального таланта и неумение двигаться на сцене. Многим казалось, что Успенская напрасно продвигает свою бездарную дочь, выступающую под псевдонимом Pacha Tati.
Но исполнительница злопыхателей не слушала и продолжала идти к своей цели. В соцсетях Плаксина опубликовала видео, где на пляже поет всем известный хит Bésame mucho. Это выступление знаменитости потрясло народ. Кажется, такого успеха от Татьяны не ожидала даже родная мать.
«Суперголос. Тягучий, сладкий, пряный с нотами перцами», «Какой красивый тембр», «До мурашек», «Талант. Она еще всем докажет, что она звезда», — восхитились артисткой интернет-пользователи.