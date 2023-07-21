Дочь Успенской потрясла народ выступлением: такого от нее не ожидала даже родная мать

Татьяна Плаксина смогла, наконец, растопить сердца слушателей. Дочь Татьяны Успенской начала строить сольную карьеру и постоянно становилась жертвой травли. Но все изменило одно выступление.

Прежде наследницу королевы шансона критиковали за отсутствие вокального таланта и неумение двигаться на сцене. Многим казалось, что Успенская напрасно продвигает свою бездарную дочь, выступающую под псевдонимом Pacha Tati.

Но исполнительница злопыхателей не слушала и продолжала идти к своей цели. В соцсетях Плаксина опубликовала видео, где на пляже поет всем известный хит Bésame mucho. Это выступление знаменитости потрясло народ. Кажется, такого успеха от Татьяны не ожидала даже родная мать.