Дочь Успенской подогрела слухи новом романе: вот что она сделала

Татьяна Плаксина, единственная наследница Любови Успенской, известна своими провокационными выходками. Дочь артистки пошла по стопам матери и тоже стала певицей, однако добиться успеха ей помешала зависимость.

В последнее время имя Плаксиной упоминалось в СМИ в связи с громким скандалом, который случился после того, как у звездной наследницы возникли серьезные проблемы со здоровьем. Ситуация усугубилась тем, что Татьяна начала употреблять запрещенные вещества. О личной жизни начинающей исполнительницы до недавних пор и вовсе ничего не было известно.

Однако теперь дочь Успенской подогрела слухи о новом романе. В своих социальных сетях знаменитость сделала репост фотографии, на которой запечатлена вместе со знойным брюнетом. Пока артистка не рассказала поклонникам, что связывает ее с Константином Манжулой, однако те уверены, что дочь королевы шансона, наконец, нашла свое счастье.