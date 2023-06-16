Дочь Успенской перекроила себя до неузнаваемости: народ негодует из-за свежих фото
Ходит к хирургу своей матери.
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина становится популярнее. Общественность говорит о ней все чаще, но в центре обсуждения не творчество артистки, а ее внешние метаморфозы. Плаксина, как и Успенская, является ярой поклонницей пластики и косметологии.
Впервые она легла под нож после падения с велосипеда: у Татьяны были сломаны кости и выбиты зубы. Дочь «королевы шансона» долго восстанавливалась и перенесла несколько операций, в том числе пластических. Сегодня все это в прошлом. На лице 33-летней Татьяны не заметны следы того происшествия — хирурги постарались на славу.
Правда, теперь Плаксина не похожа сама на себя. Лицо артистки стало искусственным и кукольным, а надутые губы лишили ее индивидуальности. Публике изменения Татьяны тоже не пришлись по душе.
«Дочь — копия матери. Обе несимпатичные, с плоскими лицами», «Думаю, здесь больше фотошопа, чем правды», «Успенская просто отвела дочь к тем профессионалам, которые занимаются ее внешностью», — пишут пользователи сети под последними снимками Плаксиной.