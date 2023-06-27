Дочь Успенской и без пластики копия матери: ее отец понравится не всем (фото)

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина стала не менее известной, чем ее мать. Но общественность обсуждает не ее творчество, а перекроенный внешний вид.

Публика сделала выводы, что Плаксина ходит к тому же хирургу, что и ее мать, поэтому обе артистки на одно лицо. Однако дело не только в одинаковых операциях и манипуляциях. И до преображения Татьяна была точной копией Успенской. В этом можно убедиться, если посмотреть на фото ее отца Александра Плаксина.

Супруг Успенской обладает заурядной и неприметной внешностью. У Плаксина морщины, седина и тусклый взгляд. Трудно поверить, что он был женат на «королеве русского шансона».

Отношения Плаксина и дочери складываются непросто. Татьяна не раз обвиняла отца в своих несчастьях, а однажды рассказала в соцсетях, что он хотел упечь ее в психлечебницу, но не из-за беспокойства за дочь, а ради махинаций с жильем. Все это привело к громкому бракоразводному процессу. Многие не поверили в шумиху, посчитав, что Успенская в очередной раз пиарится.