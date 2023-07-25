Дочь унизила Проклову на всю страну: ее слова вызывают оторопь

Вряд ли актриса хотела, чтобы об этом узнали.

О личной жизни Елены Прокловой известно немало пикантных подробностей. Казалось, удивить поклонников артистка больше не сможет. Но в своем интервью дочь знаменитости Арина озвучила такие вещи, от которых волосы встают дыбом.

Звездная наследница не побоялась на всю страну рассказать, как ее мать обходилась со своими мужьями. По мнению Арины, участь возлюбленных Прокловой завидной никогда не была. Артистка постоянно закатывала истерики супругам. Для того, чтобы выяснять отношения, веский повод звезде экрана был не нужен.

«Слишком она была взрывная», — заявила Арина в беседе с изданием «Караван историй». Вдобавок она уточнила, что и сама вела так себя с мужчинами, пока не повзрослела и не поумнела.

К слову, откровения дочери Прокловой вызвали у публики негативную реакцию. Многие посчитали, что Арина унизила мать, поскольку завидует ее успеху и не может простить старые обиды.