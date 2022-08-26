Дочь Стриженовой бесстыдно оголилась и заставила народ ахнуть: горячие фото попали в Сеть

Александра Стриженова последние дни наслаждается отдыхом на одном из курортов. Наследница популярной телеведущей регулярно делится снимками с отдыха, на многих из которых не стесняется красоваться своими формами. Интернет-пользователи не оставляют без внимания кадры, осыпая 21-летнюю звезду социальных сетей комплиментами.

«Красотка», «Идеальная», «Вот это фигура», «Какая восхитительная девушка», — не могут сдержать восторга подписчики.

Не прошла мимо публикации и Екатерина Стриженова. Под записями можно встретить несколько сообщений звезды экрана, которая похвалила дочь за чувственные фото.

Отметим, что Александра активно строит карьеру в кино. Девушка уже успела сняться в фильмах «Любовь-морковь» и «Юленька», которые снимал ее отец Александр Стриженов. Также она приняла участие в картине Зиновия Ройзмана «У каждого своя война».