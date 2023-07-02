Дочь Стоцкой с годами все больше похожа на Киркорова: посудите сами (свежее фото)

Анастасия Стоцкая так и не вышла замуж за Филиппа Киркорова, с которым когда-то крутила страстный роман. С тех пор много воды утекло. Артистка дважды развелась и родила двоих детей, как две капли воды похожих на ее бывшего возлюбленного.

Звезда не скрывает наследников от поклонников. В социальных сетях Стоцкая опубликовала новое фото с повзрослевшей дочерью Верой — в мае девочке исполнилось шесть лет. И тут интернет-пользователям снова стало очевидно: наследница знаменитости с годами все больше похожа на поп-короля отечественной эстрады.

Ранее певице даже пришлось оправдываться перед поклонниками за это поразительное сходство.

Стоцкая уверяет: отец Веры, как и ее сына Александра, — ресторатор Сергей Абгарян. А что до Киркорова, то исполнительница заметила: она и сама внешне на него сильно похожа, поэтому и ее дети чем-то напоминают Филиппа Бедросовича.