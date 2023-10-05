Дочь снялась с Пореченковым в этом фильме: единицы догадались о родстве

Среди всех детей Михаила Пореченкова пойти по его стопам захотела только дочь Варвара. Девушке уже 25 лет, она получила престижное образование и даже успела сняться в одном фильме вместе со своим отцом.

Варвара окончила Школу-студию МХАТ и отправилась в Нидерланды, чтобы продолжить обучение в Роттердамском университете. Но свою первую роль наследница актера сыграла еще в десятилетнем возрасте. Тогда Пореченков впервые пробовал себя на позиции режиссера и позвал на съемки свою дочь.

Для Варвары эта работа оказалась нелегкой. Как и в жизни, на экране она была дочерью Пореченкова, точнее, его персонажа Ивана. На съемочной площадке Михаил пытался вести себя профессионально, но иногда ему приходилось превращаться из режиссера обратно в папу. Когда девочка боялась исполнять трюки, артисту даже доводилось прикрикнуть на Варю. Результат превзошел все ожидания: никто из зрителей даже не понял, почему дочь главного героя так похожа на своего экранного папу.