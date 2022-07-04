«Дочь смотрит и краснеет»: засветившуюся с новым банщиком Волочкову растоптали
Фанаты вновь обсуждают личную жизнь балерины.
Анастасия Волочкова столкнулась с критикой поклонников из-за своего откровенного наряда. Мнением пользователи Сети поделились в соцсетях артистки.
В одной из недавних записей танцовщица похвасталась своим походом в банный комплекс. Волочкова поделилась серией фотографий, на которых позирует в миниатюрном купальнике, а на одном из снимков рядом с ней можно заметить работника центра Дмитрия, который помогал ей с процедурами.
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Как отметили пользователи Сети, прокомментировавшие публикацию, танцовщице нужно выбирать наряды намного скромнее для походов в общественные бани. Якобы ее близкие и родные стыдятся Волочковой, каждый образ которой выглядит все откровеннее и откровеннее.
«Бедная дочь...на весь этот цирк смотрит и краснеет за такую мать», «Открыто все, что нужно скрыть», «Новый банщик», — пишут подписчики.
Также многие предположили, что в скором времени балерина поедет вместе с Дмитрием в путешествие, поскольку таким образом она представила поклонникам своего нового избранника.