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«Дочь смотрит и краснеет»: засветившуюся с новым банщиком Волочкову растоптали

4 июля 2022 10:55
«Дочь смотрит и краснеет»: засветившуюся с новым банщиком Волочкову растоптали

Фанаты вновь обсуждают личную жизнь балерины.

Анастасия Волочкова столкнулась с критикой поклонников из-за своего откровенного наряда. Мнением пользователи Сети поделились в соцсетях артистки.

В одной из недавних записей танцовщица похвасталась своим походом в банный комплекс. Волочкова поделилась серией фотографий, на которых позирует в миниатюрном купальнике, а на одном из снимков рядом с ней можно заметить работника центра Дмитрия, который помогал ей с процедурами.

«Дочь смотрит и краснеет»: засветившуюся с новым банщиком Волочкову растоптали

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Как отметили пользователи Сети, прокомментировавшие публикацию, танцовщице нужно выбирать наряды намного скромнее для походов в общественные бани. Якобы ее близкие и родные стыдятся Волочковой, каждый образ которой выглядит все откровеннее и откровеннее.

«Бедная дочь...на весь этот цирк смотрит и краснеет за такую мать», «Открыто все, что нужно скрыть», «Новый банщик», — пишут подписчики.

Также многие предположили, что в скором времени балерина поедет вместе с Дмитрием в путешествие, поскольку таким образом она представила поклонникам своего нового избранника.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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