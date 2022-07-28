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Дочь Шукшина покаялась за состояние могилы отца: такого не ожидал никто

28 июля 2022 17:10
Дочь Шукшина покаялась за состояние могилы отца: такого не ожидал никто

Знаменитость не стала скрывать правду от поклонников писателя.

Младшая дочь Василия Шукшина Ольга рассказала, почему не может следить за могилой своего отца. Как оказалось, во всем виновата ее сестра Мария Шукшина.

По словам наследницы знаменитости, не так давно она столкнулась с бюрократическими сложностями. Дело в том, что уборку на Новодевичьем кладбище могут проводить лишь люди, имеющие специальный паспорт на могилу, другим же нельзя прикасаться к захоронениям.

«Только владелец такого документа имеет право ухаживать за могилой. А больше никто», — рассказывает Ольга в беседе с порталом News.

В случае Шукшиных все документы хранятся у Марии, которая отказывается общаться с родственниками. И именно поэтому ни ее сестра, ни мать не могут добиться получения бумаг, чтобы прибраться на захоронении писателя. Сама Мария при этом отказывается проводить уборку, из-за чего могила Василия Шукшина выглядит настолько неухоженной и вызывает недоумение почитателей его творчества.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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