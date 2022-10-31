Дочь Штирлица едва можно узнать: куда на самом деле пропала Анна Тихонова

Во втором браке Вячеслава Тихонова родилась дочка Анна. Для актера появление девочки стало настоящим спасением: он как раз тогда не мог справиться с воспитанием своенравного сына Владимира от прошлых отношений. Отдушину исполнитель культовой роли Штирлица находил в семье и с удовольствием проводил время с дочерью.

Впервые в кино Анна засветилась в возрасте 15 лет. Вместе с Тихоновым она сыграла в картине «Европейская история» в 1984 году. На протяжении 10 лет актриса довольно часто снималась и даже окончила ВГИК, хотя отец и отговаривал ее от профессии, считая слишком чувствительной для сцены. А после середины 90-х она пропала с экранов.

Сейчас Анне уже 53 года. На некоторых свежих снимках ее с трудом можно узнать: Тихонова часто выбирает не самые удачные образы для выхода в свет. Она уже давно не мелькает в кадре и на светских мероприятиях. Анна руководит работой благотворительного фонда имени отца и трудится продюсером в студии «Актер кино». Эту компанию Тихонов вместе с актером Юрием Чекулаевым основал еще в 1989 году, пишет «7 дней».