Дочь Сергея Бондарчука легла под нож хирурга в 65 лет: от преображения мурашки по коже

Судьба Натальи Бондарчук была предопределена еще до момента ее рождения. Матерью малышки стала талантливая актриса, а отцом — легендарный режиссер. Уже с самых юных лет девочка мечтала о кинематографе и в итоге добилась своей цели.

В молодости она снялась в научно-фантастической драме «Солярис» и благодаря роли Хари прославилась даже за пределами страны. Но со временем девушка все больше тянулась к режиссуре и в конечном итоге пошла по стопам своего знаменитого отца.

В 65 лет у Натальи Сергеевны был внушительный послужной список и муж, который на 14 лет моложе. Однако ей хотелось перемен, и она решила поучаствовать в программе «На 10 лет моложе». Актриса доверилась профессионалам и не пожалела об этом. Талантливый пластический хирург сотворил настоящее чудо: сделал женщине круговую подтяжку лица и изменил форму век. Дочь Бондарчука преобразилась и стала выглядеть гораздо привлекательнее. К тому же над ее образом потрудились стилисты и парикмахеры, благодаря которым она буквально сияла изнутри.