Дочь Саши Зверевой из «Демо» поразила народ: увидите фото и сами будете в шоке

В конце 90-х Сашу Звереву из группы «Демо» знали и любили абсолютно все, а их бессмертный хит «Солнышко» до сих пор многие знают наизусть. Тогда бешеная популярность накрыла певицу буквально с головой, а ее песни звучали, как говорится, из каждого утюга. А о ее личной жизни писала и говорила вся страна. И надо сказать, что Саша всегда давала пищу для обсуждений.

Сейчас за плечами исполнительницы три официальных брака и четверо детей. При этом с первыми двумя мужьями отношения складывались очень непросто. Но сейчас певица счастлива в браке и делится этим со всем миром. Она активно ведет соцсети и показывает фолловерам едва ли не каждый шаг своей семьи. Но больше всего, пожалуй, интерес вызывает уже не сама Саша, а ее старшая дочь Василиса.

Из прелестной девочки она как-то быстро и незаметно превратилась уже во взрослую девушку. Ей исполнилось 19 лет. Однако далеко не этот факт поражает больше всего. Шокирует внешность девушки. Ведь в свои годы она просто копия своей матери, их можно легко спутать. Это заметно буквально на всех последних фото, в том числе и на снимке, где мать позирует с дочерью в свадебных нарядах перед поездкой на фестиваль музыки в Коачеллу.