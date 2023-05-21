Дочь самой красивой пары Индии мало кому понравится: посудите сами (фото)

Приянка Чопра и Ник Джонас долгое время скрывали свою дочь от посторонних глаз. Малышка появилась на свет благодаря суррогатной матери и сразу после своего рождения едва не погибла.

Роды начались на три месяца раньше положенного срока, поэтому кроха оказалась на грани жизни и смерти. Чтобы девочка могла выжить, врачи поместили ее в палату интенсивной терапии. К счастью, опасность миновала.

Не так давно Чопра решила познакомить широкую общественность со своей наследницей. Приянка начала публиковать фотографии дочери в социальных сетях, но комплиментов в адрес малышки не так уж много.

Интернет-пользователи заметили, что дочь самой красивой пары Индии не оказалась похожа на своих знаменитых родителей. Внешность крохи показалась многим слишком специфичной. Как бы там ни было, Чопра не обращает внимания на замечания злопыхателей и делает все возможное, чтобы окружить девочку любовью и заботой.