Дочь самой красивой актрисы проиграла в генетическую лотерею: девочке сочувствуют все

Айшвария Рай долго шла к семейному счастью и материнству. Имя «Мисс Мира — 1994» знают далеко за пределами Индии. Красавица успела засветиться в голливудских боевиках и стать одной из самых уважаемых индийских актрис. В 2011 году Рай родила от Абхишека Баччана дочку, которую назвали Аарадья.

Девочка с рождения оказалась под прицелами фотокамер. Поначалу звезда скрывала свою малышку от общественности, но потом решила отпустить ситуацию. Сейчас Айшвария Рай то и дело выкладывает в соцсети совместные снимки со своей кровиночкой, хвастаясь успехами единственного ребенка.

Но хейтеры не дремлют. Недоброжелатели часто обсуждают внешность звездой наследницы. Злые языки шепчутся, что 11-летняя Аарадья совсем не похожа на свою обольстительную мать и растет гадким утенком. Впрочем, поклонники семьи считают, что у девочки есть своя изюминка и с возрастом у нее не будет отбоя от кавалеров.