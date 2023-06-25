Дочь Рязанова снялась в культовом фильме отца: ее видели много раз, но не замечали

Ольга — единственная дочь Эльдара Рязанова. В отличие от многих других детей режиссеров, она не стала продолжать династию. Один раз попробовав свои силы на съемочной площадке, она напрочь отказалась сниматься.

Зоя Фомина, мать Ольги Рязановой, работала на «Мосфильме» над документальными фильмами. С Эльдаром Александровичем они познакомились еще во ВГИКе. Рязанов часто брал маленькую Олю с собой на работу. Однажды она даже приняла участие в съемках, сыграв в фильме «Старики-разбойники» дочь героя Евстигнеева.

После этого девочка категорически отказалась продолжать актерскую карьеру. Ей не понравилось строго выполнять все требования режиссера, да и таланта в себе Ольга не обнаружила. Окончив школу, она поступила в МГУ на факультет романо-германской филологии.

Зато на съемочной площадке присутствовать дочери Рязанова очень нравилось. Ольга Эльдаровна вспоминает, что после съемок «Гусарской баллады» ей подарили костюм, в котором снималась Лариса Голубкина. В полном обмундировании девочка пришла в школу и произвела там настоящий фурор.