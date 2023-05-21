Дочь рассмешила Кудрявцеву до слез: многие мамы были в такой ситуации
Кроха уже интересуется женскими штучками.
Поклонники Леры Кудрявцевой уже не раз умилялись ее маленькой дочке Маше. Телеведущая старается уделять малышке как можно больше времени. Она не только путешествует вместе с наследницей, но и берет ее с собой в телецентр «Останкино».
Звездная блондинка опубликовала в социальных сетях новое видео с участием Маши. В разгар рабочего дня Кудрявцева стала свидетельницей забавной выходки дочери. Крохе удалось рассмешить до слез не только маму, но и многочисленных интернет-пользователей.
Маша надела туфли на высоком каблуке, которые были ей явно не по размеру. Кроха, слушая наставления взрослых, пыталась уверенно идти в новой обуви, но получалось у нее это с большим трудом.
Интерес маленькой девочки к модным лодочкам умилил публику. А вот Маша собственной прогулкой впечатлилась мало.
«Нормально», — подытожила девочка в конце ролика.