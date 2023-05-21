Дочь рассмешила Кудрявцеву до слез: многие мамы были в такой ситуации

Поклонники Леры Кудрявцевой уже не раз умилялись ее маленькой дочке Маше. Телеведущая старается уделять малышке как можно больше времени. Она не только путешествует вместе с наследницей, но и берет ее с собой в телецентр «Останкино».

Звездная блондинка опубликовала в социальных сетях новое видео с участием Маши. В разгар рабочего дня Кудрявцева стала свидетельницей забавной выходки дочери. Крохе удалось рассмешить до слез не только маму, но и многочисленных интернет-пользователей.

Маша надела туфли на высоком каблуке, которые были ей явно не по размеру. Кроха, слушая наставления взрослых, пыталась уверенно идти в новой обуви, но получалось у нее это с большим трудом.

Интерес маленькой девочки к модным лодочкам умилил публику. А вот Маша собственной прогулкой впечатлилась мало.