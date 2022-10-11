Дочь пыталась скрыть смерть финалистки «Битвы экстрасенсов»: причина ужаснет

Обычно новости о смерти известных людей распространяются со скоростью света. Однако в случае с Дилей Абдрашитовой, финалисткой седьмого сезона шоу «Битва экстрасенсов», все было иначе.

Участницы популярного проекта не стало в апреле прошлого года. Как оказалась, состояние экстрасенса резко ухудшилось после того, как в 2019-м скончался ее супруг. Абдрашитова настолько тяжело переживала утрату, что слегла.

В результате Лиане, дочери знаменитости, пришлось забрать ее к себе. Наследница находилась рядом с матерью до последнего, а когда та ушла из жизни, то решила скрыть этот факт от широкой общественности.

В течение десяти дней Лиана не говорила никому о том, что ее родительницы уже нет в живых. Более того, она пожелала сохранить в тайне информацию о том, где именно похоронена Абдрашитова. Дочь экстрасенса побоялась того, что поклонники будут приходить на могилу ее матери.

Таких примеров, действительно, немало: в Сети то и дело обсуждают, что фанаты Шатунова устраивают пляски на месте его захоронения, а на кладбище, где покоится Юлия Началова, многие приходят за тем, чтобы собрать якобы лечебную землю с могилы исполнительницы. Чтобы подобное не произошло с Абдрашитовой, ее дочь и решила хранить молчание.