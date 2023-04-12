Дочь Пугачевой растет копией этой женщины: глазам не поверите, увидев ее фото

В прошлом году дочери Аллы Пугачевой Лизе исполнилось девять лет. Поклонники Примадонны отмечают, что девочка совсем не похожа на свою именитую мать. Это породило слухи о том, что Алла Борисовна не связана с Лизой кровным родством.

Пользователи Сети долго ломали голову над вопросом: на кого же похожа звездная наследница? В Интернете опубликовали фото бабушки по отцовской линии. Ее сходство с внучкой очевидно. У них одинаковый разрез глаз и идентичные черты лица. Пока Лиза растет точной копией своей бабушки по отцу. Но с возрастом ее внешность, конечно, может кардинально измениться.

Рождение Лизы и ее брата-близнеца Гарри вызвало общественный резонанс. Алле Борисовне было на тот момент уже за 60, и по понятным причинам она не могла выносить детей. Ходили невероятные слухи, что их биологической матерью является Кристина Орбакайте. Однако эту версию нельзя считать разумной, и сама Пугачева не раз ее опровергала.